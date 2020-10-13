Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı

13.10.2020 18:35

Son dakika gündem haberi... Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde Sevim Ş'nin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Sahte içkinin dağıtımı ve satışından sorumlu olduğu değerlendirilen Ercan P, Salih Ö. ve İbrahim B. gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 3 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren şüpheli Salih Ö, daha önce de diğer şüpheli Ercan P'den birçok kez kaçak içki aldığını, olay günü de içki alarak maktulün evine gittiğini ve maktul ile içki içtiğini söyledi.

Şüpheli Salih Ö, maktul ile birlikte üçer bardak enerji içeceği ile birlikte içki içtiklerini ifade ederek, "Daha sonra kalan kısmı ben orada bıraktım, ayrıldım. Ben de herhangi bir rahatsızlık olmadı. Ercan içkileri yurt dışından getirdiğini söylüyordu. Ben de fiyatının ucuz olması nedeniyle Ercan'dan içki alıyordum. Daha önce kendim içtim, herhangi bir rahatsızlığım olmamıştı. Hatta daha önce maktul ile birlikte yine aynı içkilerden içmiştik. Ben böyle bir sonucun doğacağını bilseydim, kendim daha içki içmezdim. Serbest bırakılmamı istiyorum." dedi.

Bir diğer şüpheli Ercan P. de, tır parklarında eşofman takımı sattığını, tır şöförlerinden bu içkileri aldığını, kendisinin Salih Ö'ye para karşılığında satış yapmadığını ve bu kişiye güzellik yapmak maksadıyla içki verdiğini belirtti.

İçkilerin yurt dışından geldiği için kaçak olduğunu bilmediğini dile getiren şüpheli Ercan P, "İçilmesi halinde böyle bir sonucun gerçekleşeceğini bilmiyordum. Ben de bu içkilerden daha önce pek çok kez içtim. Bana bir şey olmadı. Böyle bir sonuç olacağını bilseydim almazdım. Salih benden başka kişilerden de içki alıyordu. Ölen şahıs belki o içkilerden ölmüştür. Serbest bırakılmayı istiyorum." diye konuştu.

Şüpheli İbrahim B. de içkilerden haberi olmadığını, şüpheli Salih Ö'yü tanımadığını, diğer şüpheli Ercan P'nin aracında tesadüf eseri bulunduğunu ve suçlamaları reddettiğini söyledi.

Hakimlik, şüpheliler Salih Ö, Ercan P. ve İbrahim B'nin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Diğer tutuklamalar

Öte yandan kentte sahte içki imalathanelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, Cinayet, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bahçelievler'deki sahte içki operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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