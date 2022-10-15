Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

15.10.2022 04:50
Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce cadde üzerindeki iş yerine ateş açıldı.

Saldırı sonrası olay yerinde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bahçelievler, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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