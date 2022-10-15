Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Bahçelievler'de bir iş yeri uzun namlulu silahlarla tarandı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA

Bahçelievler, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bahçelievler'deki silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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