Bahçelievler ve Fatih 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçevlievler Siyavuşpaşa Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki iki farklı adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri dün adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Kadir İ. (18), Rıza Y. (25), Gülbahar B. (28) ve Kamil K. (49) ile Türkmenistan uyruklu Murat B. (42) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 kilo kubar, 25 gram toz uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 2 şırınga, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 40 şeffaf poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ele geçirildi.

FATİH'TE DE 3 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere de operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet Emin K. (28), Ömer K. (25) ve Ethem Z. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 30O gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir İ. ve Türkmenistan uyruklu Murat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Rıza Y., Gülbahar B. ve Kamil K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Emin K, Ömer K. ve Ethem Z. isimli şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edildi.

- İstanbul