Son dakika haberleri... Bahçeşehir Koleji, Ganalı basketbolcu Bentil'i transfer etti

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ganalı oyuncu Ben Bentil'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, son olarak Yunanistan şampiyonu ve THY Avrupa Ligi temsilcilerinden Panathinaikos'ta forma giyen uzun forvet Ben Bentil ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.
Bentil, Panathinaikos'ta 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA
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