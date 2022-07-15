Son dakika haberleri! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

15.07.2022 13:24
Son dakika haberleri! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da geçtiğimiz gün, bahçesinde sulama yaparken tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren Mehmet B. teslim olduktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün, bahçesinde sulama yaparken tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren Mehmet B. teslim olduktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Diyarbakır'ın Hazro ilçesi merkez Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B. (24) bahçesini suladığı esnada yanına gelen komşusu Kemal Yorulmaz (64) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda Kemal Yorulmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi hastanesine kaldırılan Yorulmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir gün sonra Yorulmaz'ın öldüğünü öğrenen Mehmet B. polis karakoluna giderek teslim oldu. İfadesi alınan Mehmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bahçe, Hazro, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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