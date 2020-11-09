Son dakika haberleri! Bahreyn hükümetinden, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'na İsrail ile havacılık hizmetleri alanında mutabakat zaptı imzalama yetkisi - Son Dakika

Bahreyn hükümeti, İsrail ile havacılık hizmetleri konusunda mutabakat zaptı imzalanması konusunda ilgili bakanlığa yetki verdi.

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'na İsrail ile havacılık hizmetleri alanında mutabakat zaptını imzalama yetkisi verdi.

Haberde ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.