Son dakika haberleri... Baka Akar, cezalandırma operasyonları sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin yöneltilen soruları cevapladı.

Teröristlerin el yapımı patlayıcılı saldırısında 3 mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatan Akar, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz" dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini belirten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - ANKARA