Son dakika haberleri! Bakan Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti. - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.
19.03.2021 11:25
Son dakika haberi: Bakan Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.
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