Son dakika haberleri... Bakan Akar: 1 Ocak 2021'den itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nda gaziler ve eşleriyle bir araya geldi. Yemeğin ardından düzenlenen Gaziler Günü Özel konserine katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca söz konusu vatan olduğunda kahramanca çarpışmaktan, canını feda etmekten çekinmediklerini belirterek, "Vatan bizler için asla sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan, atalarımızdan devraldığımız en kutsal emanet, aziz şehitlerimizin kanı, kahraman gazilerimizin bir parçasıdır. Bu nedenle, vatan, şehitlik ve gazilik kavramları milletimizin nazarında çok derin anlamlar taşımaktadır" dedi.

'PROAKTİF DAVRANARAK YENİ TEDBİRLER ALIYORUZ'Bakan Akar, "Vatanımızda alnı açık, başı dik ve özgür yaşayabiliyorsak, bunu hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizle, siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Gerçekten sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Kahramanlıklarınız ve fedakarlıklarınız her zaman vefa ve minnet duygusuyla anılacaktır" ifadelerini kaydetti.Bakan Akar, 21'inci yüzyılda güvenlik ortamının yeniden şekillendiğini vurgulayarak, "Güç dengeleri aktörler ve roller sürekli değişiyor. Bu değişim sürecinde yaşanan belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikeler de ülkemizin güvenliğini gerçekten yakından ilgilendirmektedir. Türkiye yeni dönemde tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekte, kendi insiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle, proaktif davranarak yeni tedbirler almaktadır" diye konuştu.'1 OCAK'TAN BU YANA 1976 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ' TSK olarak Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak için mücadelelerine yurtiçinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ettiklerini kaydeden Akar, "Artık terörü kaynağında yok etme stratejimizle hareket ettiğimizi herkes görüyor. Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor. Bu hainlere hizaya getirmek için ne gerekiyorsa onları yaptı, yapmaya devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle yerde bırakılmayacaktır. Görevimiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Bunu yaparken, artan bir şiddetle, artan bir tempoda ve faaliyetlerimizi operasyonlarımızı planladık ve icra etmeye devam ediyoruz. Terörü bitirmekte, asil milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.'MİLLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 80'E YÜKSELDİ'Son dönemde envantere katılan yerli ve milli silahları ve teknolojileri anlatan Akar, "Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere getirmiş bulunuyoruz. Biz biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize aittir. Onların aziz hatırası daima ve özenle yaşatılacaktır" dedi.

Bakan Akar, şehit ve gazileri saygıyla andığını belirterek, bugün Avaşin'de alçak bir saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solak ile birlikte tüm şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere rahmet diledi.