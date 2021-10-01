Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar ve Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.