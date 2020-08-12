Son dakika haberleri! Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Bakan Akar, Maraşel Raşid Dostum'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Raşid Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Bakan Akar ve Maraşel Raşid Dostum baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeş olduğu vurgulandı.Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu da hatırlattı. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.