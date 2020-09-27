Son dakika haberleri... Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Şehit Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" dediği belirtildi.