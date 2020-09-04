MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek, yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı. Tören alanına gelişinde, aralarında Somalili ve Libyalıların da bulunduğu askerleri 'Kahramanlar merhaba' diyerek selamlayan Bakan Akar ile komutanların yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Somali ve Libya ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Törende önce dağcılık sonra yakın dövüş gösterileri yapıldı. Yakın dövüş gösterisinde yetenek ve aldıkları eğitimleri gösteren komandolar, dağcılık gösterisinde ise kuleden geçiş yaptı. Gösterilerin sonunda komandolar tarafından 'Komandoyuz güçlüyüz cesuruz hazırız' yazısı açıldı. Törendeki konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, başlayan Bakan Akar, hassas dönemden geçildiğini belirtti.