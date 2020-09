Son dakika haberleri... Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız - Son Dakika

Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek, yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı. Tören alanına gelişinde, aralarında Somalili ve Libyalıların da bulunduğu askerleri 'Kahramanlar merhaba' diyerek selamlayan Bakan Akar ile komutanların yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Somali ve Libya ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Törende önce dağcılık sonra yakın dövüş gösterileri yapıldı. Yakın dövüş gösterisinde yetenek ve aldıkları eğitimleri gösteren komandolar, dağcılık gösterisinde ise kuleden geçiş yaptı. Gösterilerin sonunda komandolar tarafından 'Komandoyuz güçlüyüz cesuruz hazırız' yazısı açıldı. Törendeki konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, başlayan Bakan Akar, hassas dönemden geçildiğini belirtti.

Bu dönemde ordulara da önemli görevler düştüğünü kaydeden Bakan Akar, "Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve huzuru, egemenliği ve bağımsızlığı için ordularımıza çok önemli görevler düşerken sizlerin de sorumlulukları her geçen gün artmaktadır" dedi. Verilen eğitimin bu açıdan da ayrı önemi olduğunu vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman personeli, Türkiye 'de 83 milyonluk asil milletimizin 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın, mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde büyük bir başarıyla görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar" diye konuştu. 'AZİZ MİLLETİMİZİ BU TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Akar, " Irak 'ın kuzeyinde büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla önce hava kuvvetlerimiz Pençe- Kartal ile tüm hedefleri vurdular, yerle bir ettiler. Daha sonra Pençe-Kaplan ile komandolarımız bütün dünyaya örnek olacak şekilde teröristlerin inlerini tek tek arayıp tarayıp onları başlarına yıkarak oradaki teröristleri etkisiz hale getirdiler. TSK olarak aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız" dedi. LİBYA'DAKİ GELİŞMELERTüm bu faaliyetleri yoğun olarak sürdürürken dost ve kardeş ülkelerin güvenlik ihtiyacına yönelik de her türlü gayreti gösterdiklerini, bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi: "Bizim Libya ile 500 yıllık ortak bir tarihimiz, kültürümüz var. Bu sıkıntılı anlarında onlarla beraber olabilmek için askeri eğitim, iş birliği, danışma ve yardımlaşma konusunda gerekli mutabakatlar yapıldı. Kiminle yaptık bu mutabakatı? Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile. UMH Libya'da BM'nin tanıdığı tek meşru hükümet. Dolayısıyla bizim tarihi geçmişimiz, ortak kültürel değerlerimize uygun şekilde onlara askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık konusunda elimizden gelen her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmamızın ardından belli bir sürede dengeler değişti. Şu anda Libyalı kardeşlerimiz mücadelesini sürdürüyorlar. Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz."'GEREKLİ HESAP GÖRÜLECEK'

Libya'da hükümetin karşısındaki gayrimeşru güçlere birçok yerden yardımlar yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Bakan Akar, "Bunların hepsini görüyoruz. Bunların bazı saldırıları oldu bunların hepsini takip ediyoruz. Ocak ayında Libyalı silahsız 26 askeri öğrenciyi katlettiler. Bunların hepsi not edildi. Libyalı kardeşlerimizin sahip olduğu bazı tesislere saldırılarda bulundular, bunların hepsi ispatlı, şahitli takip ediliyor. Yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka bu defterler açılacak ve gerekli hesap görülecektir" diye konuştu.