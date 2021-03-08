Son dakika haber: Bakan Akar, Bükreş'e gitti

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve diğer yetkililer karşıladı" denildi. Haber: ANKARA,



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