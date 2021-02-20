Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret - Son Dakika

Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret

20.02.2021 14:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, daha önceki görevlerinden birinde 38 gün satha çıkmadan denizaltında, günışığı görmeden gerçekleştirilen zorlu bir görevi başarıyla tamamlayan denizaltı personelini kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nden sonra Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Akar, çevre denizlerimiz başta olmak üzere tüm Akdeniz'de milli ve NATO görevlerini başarıyla yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Denizaltıya gelişinde geleneklere uygun olarak "silistre" çalınarak karşılanan Bakan Akar, denizaltıya girdikten sonra personeli "Denizaltı ailesi nasılsınız" diyerek selamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan TCG Gür denizaltısında Gemi Komutanı ile personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi alan Bakan Akar, denizaltının daha önceki harekat görevlerinden birini 38 gün denizin altında, günışığı görmeden başarıyla tamamladığı bilgisini alarak, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı.

50'den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki bin 400 tonluk denizaltıda silah, sistem ve cihazların imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler alan Bakan Akar, denizaltı periskobunu da bizzat denedi.

AKYA atışı yapmıştı

GÜR sınıfı denizaltılar, silah ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltı olma özelliği taşıyor. 2003 yılından itibaren hizmete giren GÜR sınıfı denizaltılar, modern sistemleri ile üstün savaş gücüne sahip. Çok düşük frekanslı (VLF) telsiz muhaberesi imkanı sayesinde satha çıkma ihtiyacı olmadan her türlü bilgiyi alabilen denizaltılar, bu sayede ana silahları olan ağır tip torpidoları büyük bir gizlilik içinde ve sürpriz etkisi oluşturarak kullanabiliyor.

TCG Gür denizaltısı, diğer torpidoların düzenli eğitim atışları yanında, geçen ay AKYA Torpidosu test atışı da gerçekleştirdi. ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen AKYA torpidosu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 533 mm ağır torpido ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor. Test atışları devam eden ve muadili yabancı torpidolardan üstün özelliklere sahip AKYA torpidosu ilk teslimatlarının bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor. - ANKARA

Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret
Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret
Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret
Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret

Hulusi Akar, Deniz Altı, Akdeniz, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret - Son Dakika


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