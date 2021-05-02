Son dakika haberleri... Bakan Akar Eskişehir'de - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Akar Eskişehir'de
02.05.2021 21:42
Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi. Bakan Akar'a, ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
(Musa Erdoğan/ İHA)
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