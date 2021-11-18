MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılış törenine katıldı. Fahri doktora unvanı verilen Bakar Akar, "Halkımızı terör belasından kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Bunu dağdaki mağaradaki hainler anladı. Bunların hamileri de anlayacak" dedi.

ERÜ'nün akademik yılı ile Erciyes Kültür Merkezi açılış törenine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Hulusi Akar'a, konuşma öncesi ERÜ Senatosu'nun aldığı karar gereği fahri doktora unvanı verildi. Bakan Akar'a cübbesi, Rektör Mustafa Çalış tarafından giydirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Erciyes Üniversitesi kurulduğu günden bugüne kadar bilim dünyamıza önemli katkılarda bulunmuştur. Böylesine önemli bir üniversitenin şahsıma fahri doktora unvanı vermesi beni mutlu etmiştir. Fahri doktora unvanını da şahsımdan öte silah arkadaşlarım adına alıyorum. Kayseri'nin sanayi ve ticaret hayatında olduğu gibi eğitim hayatında da büyük başarılara imza atmasından dolayı gururluyum" dedi.

'PKK EŞİTTİR YPG'

Ülke içinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Akar, "Hepinizin bildiği gibi ülkemiz yurt içinde ve Suriye'de yaklaşık olarak 9 milyon Suriyeli kardeşimizin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şayet bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok büyük tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalacaktı. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne sayılı olarak devam etmektedir ve edecektir. Biz sadece terörle ve teröristle mücadele etmekteyiz. Bilinmelidir ki PKK eşittir YPG. Birilerinin sivillere zarar verildiği bazı etnik ve dini grupların hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalışması beyhude bir çabadır. Zira biz sadece ülkemiz ve milletimizin güvenliği değil bölgede yaşayan masum insanları gözümüz gibi korumaktayız" diye konuştu.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

"Binlerce yıl bu coğrafyayı ekmeği suyu birlikte paylaştığımız ortak değerler çatısı altında yaşadığımız herkes bizim kardeşimizdir. Bunu en açık göstergesi şanlı bayrağımız için vatanımız, milletimizin için canlarını feda eden şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır" diyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Terörü besleyen terörden beslenen ve aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. Halkımızı teröre belasından kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Bunu dağdaki mağaradaki hainler anladı. Bunların hamileri de anlayacak. Biz dünyada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunlar dahil tüm sorunları barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileriyle ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde yürümesinden yanayız. Komşumuz yunanlardan da barış ve istikrar için komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Her zaman dediğim gibi bizim kimsenin hukukunda, toprağında gerçekten gözümüz yok."

Bakan Akar, konuşmasının ardından Turkovac aşı geliştirme proje ekibi lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye ödül verdi.