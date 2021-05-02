Son dakika haberleri | Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi. - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

02.05.2021 21:01
Son dakika haberleri | Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi., System.String[]

Son dakika haberleri: Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi. - Son Dakika


Son Dakika

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