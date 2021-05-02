Son dakika haberleri | Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.
02.05.2021 21:01
Son dakika haberleri: Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Eskişehir, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi. - Son Dakika
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