Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik...

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim."

Bakan Akar: "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim." - ANKARA

Arifiye, Bakan, Tank, Politika, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... Bakan Akar: '(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik... - Son Dakika

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

6 gün önce kaybolan adamın kayıp battaniyesi cinayet şüphesine neden oldu

Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı

MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi

Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu

İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık

Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti

Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş