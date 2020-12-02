Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik...
02.12.2020 13:53
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim."
Bakan Akar: "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim." - ANKARA
Arifiye, Bakan, Tank, Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... Bakan Akar: '(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik... - Son Dakika
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