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Son dakika haberleri: Bakan Akar: "TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Akar: "TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır"

28.08.2021 15:22
Son dakika haberleri: Bakan Akar:

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan gelen askeri personeli karşılama törenine katıldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde bulundan 4. Kolordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde konuşan Akar, TSK'nın, BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Libya'dan, Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle görev yaptığını vurguladı.

4. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama töreninde Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Afganistan'dan gelen birliklerin katılımı ile gerçekleşti.

"TSK, küresel ve bölgesel ölçekte dünya barışını korumaktadır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir görev yaptığını söyleyen Akar, "8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Bu çerçevede kahraman ordumuz vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Aynı zamanda medeniyetimizin, tarihimizin ve evrensel insani değerlerin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenlik ve refahı için de sorumluluk üstlenmektedir. Bu çerçevede Silahlı Kuvvetlerimiz, BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Libya'dan, Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Gururla ifade etmeliyim ki küresel, bölgesel ölçekte dünya barışına katkıda Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri daima seçkin ve saygın yerini korumuştur, korumaktadır" ifadelerini kullandı.

"TSK, 2002-2014 yılları arasında Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir"

Mehmetçiğin bugüne kadar görev aldığı bütün coğrafyada olduğu gibi Afganistan'da da görevini başarıyla icra ettiğini hatırlatan Akar, "NATO, BM kararlarına istinaden TSK, 2002-2014 yılları arasında ISAF bünyesinde Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir. 2014'ten itibaren ise Kararlı Destek Misyonu kapsamında 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Afgan kardeşlerimize eğitim, yardım, danışmanlık desteği de vermiştir. Bu görevler süresince TSK bünyesinde Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yapmıştır. Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra etmiş, tarihi başarılar elde etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır" şeklinde konuştu.

Mehmetçiğin çalışkanlığı, disiplini, özverisi ve dayanıklılığıyla dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Akar, "Görevlerini layıkıyla icra etmiş olmanın verdiği gururla yurda dönen sizler asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Sizler bunu hakkıyla başardınız. Kahramanlık ve fedakarlıklarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum, alınlarınızdan öpüyorum" dedi.

"8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir"

Tahliyenin kısa bir sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, "Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla süratle Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kurulmuştur. Bu konuda başarıyla görev yapan başta Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline takdirlerimi sunuyorum. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlanmıştır. Kabil havaalanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi TSK'nin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu faaliyetin planlanmasında ve icrasında görev alan komutan arkadaşlarımı ve katkı sağlayan herkesi kutluyorum. Görev süresince TSK'ya destek olan Afgan kardeşlerimize, başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere gerekli desteği sağlayan NATO müttefiklerimize, kardeşçe ve samimi iş birliğinden dolayı Pakistan ve Tacikistan'a en içten duygularla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda TSK'nın milletin emrinde olduğunu belirten Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman ve can kardeşlerimiz Azerbaycan askerlerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tahliye sürecinde başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlara iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta 2012'deki helikopter kazasında şehit düşen Afganistan Türk Görev Kuvveti'ndeki silah arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarında, görevlerini başarıyla icra eden tüm silah ve mesai arkadaşlarıma, hayırlı, başarılı, kazasız, belasız görevler diliyorum. Sizlere bir kez daha vatan topraklarına hoş geldiniz diyor, ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum." - ANKARA

Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır
Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır
Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır
Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır
Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır
Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır
Son dakika haberleri: Bakan Akar: TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır

Hulusi Akar, Afganistan, Milli, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Akar: 'TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır' - Son Dakika


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