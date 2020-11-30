Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun...
30.11.2020 16:30
Son dakika haber... Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız."
Bakan Akar: " (TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız." - ANKARA
Bakan, TSK, Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... Bakan Akar: '(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun... - Son Dakika
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