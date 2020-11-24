Son dakika haberleri: Bakan Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır"
24.11.2020 16:19
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mecliste günceme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mecliste günceme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."
Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."
Akar: "(Türk gemisindeki hukuk dışı arama) Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."
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