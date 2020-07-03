Son dakika haberleri! Bakan Akar ve Orgeneral Güler Trablus'ta - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, her zaman Libya halkının yanında olacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gelen Akar ve Güler, Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi.

Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz." diyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar."