Son dakika haberleri! Bakan Albayrak'tan '17 Ağustos' mesajı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Marmara Depremi'nin 21'inci yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Acısı dün gibi taze olan Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümünde paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.