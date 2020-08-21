Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı (2) - Son Dakika
Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı (2)
Son dakika haberleri... 'HAYDİ BİSMİLLAH'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilen fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Haydi bismillah" ifadesini kullandı.
'HAYDİ BİSMİLLAH'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilen fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Haydi bismillah" ifadesini kullandı.
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21.08.2020 19:47:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı (2) - Son Dakika