Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır

Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındırHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmesine ilişkin, "Zafer, inananlarındır.

Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmesine ilişkin, "Zafer, inananlarındır. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır

Berat Albayrak, Tuna 1, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 20:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır - Son Dakika

Son Dakika

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