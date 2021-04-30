Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Hak-İş'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün aynı zamanda demokrasi mücadelesi olduğunu, demokrasinin olmadığı ülkelerde 1 Mayıs'ın anlamının bulunmadığını söyledi.

Hak-İş Genel Merkezi'ni ziyaret eden Bilgin, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçi hareketleri açısından önemli bir tarih olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın insanın çalışma hayatını belli bir zaman dilimiyle sınırlandırdığını ifade eden Bilgin, "Çalışma, insanın hayatının tamamını kuşattığı zaman insan köleleşir. Çalışmanın insanın beşeri varlığını gerçekleştirecek bir sürede olması, onun toplumsal hayatını sürdürecek bir süre içinde olması lazım." dedi.

Çalışma süresinin 8 saate indirilmesinin, insanın sosyal gerçekliğini koruması ve kendisini geliştirmesi için imkan sağladığını vurgulayan Bilgin, "1 Mayıs demokrasiyle özdeş bir kavramdır çünkü 1 Mayıs aynı zamanda demokrasi mücadelesidir. 8 saat sınırlaması işçilerin, emekçilerin taleplerinin gerçekleştiği bir düzenlemedir. Demokrasinin olmadığı hiçbir ülkede 1 Mayıs'ın anlamı yoktur." diye konuştu.

" Türkiye'nin demokrasisi ancak emekle bütünleştiği zaman gelişir"

Türkiye'nin demokratikleşmesinin, emeğin hak ve özgürlüğünün de kapısını açtığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Sendikalar bir anlamda demokrasinin çatısı altında varlık gösterirler. İşçi hareketleri ise demokrasinin olduğu yerde varlık gösterirler. Aynı zamanda demokrasinin inşa edilmesine katkı yaparlar. Türkiye'nin demokrasisi ancak emekle bütünleştiği zaman gelişir. Bunun bir başka yönü de toplumsal barıştır. Toplumsal barış, emekle sermaye arasında, devletle emek ve sermaye arasında kurulan bir anlayışla, mutabakatla yükselir. Bunu demokrasi içinde gerçekleştirdikçe Türkiye'nin ekonomik gelişmesi de hızlanacaktır. Ekonomik gelişme, sosyal gelişmeden ayrı düşünülemez. Ayrı düşünüldüğü zaman orası ancak bir baskı rejimine dönüşür."

"Pandemi nedeniyle kutlamaları dijital ortamlarda yapmaya başladık"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da ziyaretinden dolayı Bakan Bilgin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Hak-İş olarak 1 Mayıs'ı ruhuna ve manasına uygun şekilde her yıl çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Arslan, "İki yıldır pandemi nedeniyle alanlardaki kutlamaları dijital ortamlarda yapmaya başladık. Bu yıl da 26 Nisan'da başlayan 1 Mayıs etkinliklerimizi, yarın İstanbul Taksim'e çelenk bırakıp bildiri okuyarak sonuçlandıracağız." dedi.

1 Mayıs'ın geçmişte Emek ve Dayanışma Günü olmaktan ziyade gerginliklerin yaşandığı bir gün olduğunu dile getiren Arslan, "Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerek ortak kutlamalarda gerek de yalnız yaptığımız etkinliklerde gerginliklerden uzak, çatışmadan ve kavgadan uzak, daha çok uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyduk. Bütün bu çabalarımızın sonuç verdiğini gördük." diye konuştu.