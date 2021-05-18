Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz" - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "15 Temmuz gibi hainliklerin hedefi olmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa hepsinin korkulu rüyası ve baş düşmanı olmuş, Türkiye'nin Batı vesayetinden çıkıp tam bağımsız olması uğruna canını ortaya koymuş, 15 Temmuz gibi hainliklerin hedefi olmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı iyi tanıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA