Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı. Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

(Hülya Keklik/İHA)