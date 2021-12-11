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Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Bayram havası yaratacak - Son Dakika

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Bayram havası yaratacak

11.12.2021 22:54
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Bayram havası yaratacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Bilgin, İstanbul'da bir fabrikada örgütlendikleri için 400 işçinin kovulduğunu anımsatarak, "Oraya müdahalede bulundum. İstanbul Valimizi aradım ve 'CEO'suyla görüş, hukukumuz olduğunu söyle, yoksa kapısına gelirim, o hukuku uygulatırım' dedim. Hangi görüşten olduğunuza bakmam, ben emeğin örgütüne bakarım. Hakkını yemeye kalkan kim olursa karşısına çıkarım. İş yerlerinde sendika çok önemli ama sendikalaşmanın oranı hala düşük. Sendikalarımız o konuda yeterince netice elde edememişlerdir. Sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeler yapmak bizim görevimizdir. Biz ne yapacağız? Önümüzdeki dönemde bir bilinç oluşturmak için beyaz bayrak uygulamasını gerçekleştireceğim. Ne yapacağız? Bir yer örgütlüyse, toplu iş sözleşmesi varsa, hakları karşılanıyorsa, oraya ödül olarak sembolik olarak kolaylıklar getireceğiz. Beyaz bayrak üzerinde, 'burası düzgün ve örgütlü iş yeridir' önümüzdeki günlerde uygulamaya sokacağız" diye konuştu.

'RAHAT NEFES ALACAK SEVİYEDE BELİRLEYECEĞİZ'Bakan Bilgin, Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısının bazen 15 milyon, bazen 20 milyon gibi rakamlarla ifade edildiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret, adı üzerinde asgari bir ücrettir. Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONUNU TOPLAYACAĞIZ'3600 ek gösterge çalışmalarına değinen Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce Meclis'e göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, '2022 yılında uygulamaya sokacağız' diye imzaladık. Meclis'e geldiği zamanda Meclis'in gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Bayram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Bayram havası yaratacak - Son Dakika


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