Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
(Mevlüt İşli/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bakan Bilgin: 'Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Haziran'da yapıyoruz' - Son Dakika