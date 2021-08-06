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Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi

06.08.2021 16:14
Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını belirtti.

Bakan Bilgin, " Antalya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlardan etkilenen ilçelerde 28 Temmuz ile 26 Ağustos, Adana ve Muğla'daki yangınlardan etkilenen ilçelerde ise 29 Temmuz ile 26 Ağustos arasında SGK'ya verilmesi gereken belgelerin Kuruma verilme süresi 26 Ağustos'a uzatıldı." ifadelerini kullandı.

İş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da belirten Bilgin, söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini kaydeden Bakan Bilgin "Zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Bilgin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi - Son Dakika


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