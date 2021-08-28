Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki durumu değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.