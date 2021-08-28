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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki durumu değerlendirdi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki durumu değerlendirdi

28.08.2021 22:32

ABD'nin ülkeden çekilmesiyle Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki kaos dalgası devam ediyor. Ülkedeki son durum hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki durumu değerlendirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki durumu değerlendirdi - Son Dakika Dünya


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