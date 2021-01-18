Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz"

18.01.2021 17:29

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu: "( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz" "Yunanistan ile yaptırımlardan korktuğumuz için masaya oturmadık.

Bakan Çavuşoğlu: "( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz"

"Yunanistan ile yaptırımlardan korktuğumuz için masaya oturmadık. Yaptırımlardan korksaydık daha önce attığımız adımları atmazdık. Ancak bu gergin ortamı da devam ettirmek istemiyoruz"

-"(Yunan piskoposun sözleri) İslam düşmanlığını insanlarda gördük, siyasetçiler de gördük. Ama ilk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik gerçekten. Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur"

-"Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Mesut Özil, Alman Milli Takımına da büyük katkı sağladı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Bu anlamda Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Umarım yine Cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz Heiko?"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: " Türkiye'deki insanlar duygusal taraftarlar. Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımında büyük başarılara imza attı. Türkiye'de de başarılı olmasını istiyorum. Ona en iyi dileklerimi sunuyorum."

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ANKARA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Londra'da fotoğraf çektirmesini eleştiren isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a göndermede bulunarak," Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko, problem çıkartmazsınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu ve Maas, Futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferlik sürecini değerlendirdi.

Maas, Özil'in transferinin aşı konusundan daha hassas bir konu olduğunu söyleyerek espriyle soruyu yanıtlarken, "Ben biliyorum ki Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu ise, Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesinin heyecan verici olduğunu belirtti. Çavuşoğlu," Anladık ki bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımına da büyük katkılar sağladı, dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut'un da bizim de çocukluk takımı. Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu,Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da görüşüp fotoğraf çekilmesini eleştiren isimlerden biri olan Heiko Maas'a espriyle cevap verdi Çavuşoğlu, Maas'a bu konuda göndermede bulunarak, Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko, problem çıkartmazsınız" dedi.

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: ( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: ( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: ( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: ( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Özil, Yunanistan, Alman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: '( Alman Bakana Özil göndermesi) Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz' - Son Dakika


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