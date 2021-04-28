Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
28.04.2021 16:43
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ikinci gününde BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ikinci gününde BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Anayasa Komitesi ve siyasi sürece desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.
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