BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE PAKDEMİRLİ MANAVGAT'TA - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'da başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen büyük Manavgat yangınının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Manavgat'a geldi.

Manavgat Gençlik Merkezi'nde oluşturulan Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli'nin yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile ilgili kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli'ye, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.