Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Destici ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, BBP lideri Destici ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Destici arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada ise "BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile dış politikamız başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.