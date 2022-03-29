Son dakika haberleri | BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ

29.03.2022 16:10
Son dakika haberleri | BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyaset çözümün önünün açılmasıdır.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyaset çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin başından bu yana her iki ülkenin cumhurbaşkanları ile yoğun bir diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz ve bu sürece katkıda bulunmaktan destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"ÖNCELİKLİ KONU BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN SAĞLANMASIDIR"

Çavuşoğlu, "En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyaset çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyede alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişlerini bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Bugün her iki tarafla görüştük. Görüşmelerimizde her iki tarafı bir anca ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik. Görüşmelerimizde insani yardım ve insanı koridorların açılması konusunu da ele aldı" ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 16 BİN 500 VATANDAŞIMIZI UKRAYNA'DAN TAHLİYE ETTİRDİK

Her iki tarafı da bir an evvel ateşkes sağlanması konusunda teşvik ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani koridorların açılması konularını da ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettirdik. Gerek üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla eş güdüm içinde çalışmamız sürüyor. Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyri sefer güvenliğini de gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eş güdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

- Karaköse
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Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ - Son Dakika
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