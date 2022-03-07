Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

07.03.2022 17:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Emir-Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna'daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana'da Tahran yönetiminin nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı müzakerelerini ele aldı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Ukrayna, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü - Son Dakika


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