Son dakika haberleri... - Bakan Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile görüştü - Son Dakika

Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunun ele alınması bekleniyor.

BERN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İsviçre'nin başkenti Bern'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:14

Kaynak: İHA

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