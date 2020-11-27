Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
27.11.2020 19:14
Son dakika gündem haberi: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü.
- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
NİAMEY - Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.
Son Dakika Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı