Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun Dominik Cumhuriyeti 'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 02:02

Kaynak: AA

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