Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu - Luis Abinader Corona görüşmesi
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüşmesinden detaylar DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 02:02
Kaynak: AA
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