Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacakDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak, System.String[]

Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (Mİ) girişiminin yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek 'Daha İyi Bir Dünyayı Şekillendirmek: Sınamalarla Dolu Covid-19 Ortamında Bütüncül ve Kapsayıcı Toplumlar İnşa Etmek' konulu Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısına katılacaktır. Mİ Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un evsahipliği yapacağı toplantıda Mİ'nin faaliyetleri değerlendirilecek ve Covid-19 nedeniyle artan İslamofobi dahil ayrımcılık ve ırkçılık vakalarıyla mücadele için alınacak ilave tedbirler görüşülecektir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ve İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya da toplantıya birer videomesaj ile iştirak edeceklerdir. 2005 yılında hayata geçirilen Mİ girişiminin eş-sponsorluğunu ülkemizle birlikte İspanya üstlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, -


Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, İspanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak - Son Dakika


Son Dakika

Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu         
15:27
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti         
14:44
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki         
13:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 17:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei