Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a teşekkür
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" mesajına teşekkür ederek "Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan'ın desteğinden hiç kuşku duymadık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'in " Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" mesajına teşekkür ederek "Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan'ın desteğinden hiç kuşku duymadık." dedi.
Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in " Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" mesajını yayımlandı. Yayınlanan mesaj üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan'ın desteğinden hiç kuşku duymadık. Türkiye'de Azerbaycan'ın tereddütsüz her daim yanında olacak. Tek Millet iki Devlet!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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