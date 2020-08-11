Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanis ile yaşanan gerilime ilişkin, " Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Azerbaycan yalnız değildir, yanında olmaya devam edeceğiz." "Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi.""Biz Azerbaycan'da kendimi evimizde hissediyoruz en yakın zamanda kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyacağım.Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız. Bölgede her türlü araştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)