Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu net konuştu: "Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız"
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanis ile yaşanan gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanis ile yaşanan gerilime ilişkin, " Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Azerbaycan yalnız değildir, yanında olmaya devam edeceğiz." "Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi.""Biz Azerbaycan'da kendimi evimizde hissediyoruz en yakın zamanda kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyacağım.Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız. Bölgede her türlü araştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:37
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu net konuştu: 'Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız' - Son Dakika
Son Dakika Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz