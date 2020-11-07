Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşme, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin gerçekleşti.

Haber: ANKARA,