Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
07.11.2020 23:27
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Bakanlık kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşme, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin gerçekleşti.
Haber: ANKARA,
Son Dakika İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Son Dakika: Pensilvanya ve Nevada'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı