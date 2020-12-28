Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyor
28.12.2020 10:31
Son dakika haberler: Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyor
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır" denildi.
ANKARA, -
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