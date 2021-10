BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ - Son Dakika

AYDIN'da turizm temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi dünyada en önemli konsept sağlık turizmi. Biz de sağlık turizminde dünyada ilk 3'teyiz. Bu potansiyelimizi kullanmamız lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da turizm ve STK temsilcileriyle buluştu. Kuşadası ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve turizm temsilcileri katıldı. Burada yaptığı konuşmada turizmin çeşitlendirilmesinin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi dünyada en önemli konsept sağlık turizmi. Biz de sağlık turizminde dünyada ilk üçteyiz. Biz potansiyelimizi çok iyi değerlendirirsek birinci sıraya çıkabiliriz. Dünyaya bakıyoruz hastane ve yoğun bakımlar tam doluluk oranlarına ulaşıyor. En yoğun dönemde Türkiye'de ise ortalamanın yüzde 50'si doluydu. Bu potansiyelimizi çok iyi kullanıp sağlık turizminden ilk etapta 20 milyar dolar gelir elde etmemiz lazım. Biz sağlık iş birliği anlaşmalarını imzalamak için müzakerelere başladık" dedi.

Pandemi ile birlikte pek çok şeyin değiştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Epeyce zorluk çektik. Turizm sektörü olarak zorlukların büyük kısmını aştık ancak salgın hala devam ediyor. İlave tedbirlerle karşı karşıya kalmamamız için kurallara uymamız lazım. Kuşadası'na gelince tedbirler konusunda biraz gevşemenin olduğunu görüyoruz" dedi.

MİLLİ DIŞ POLİTİKANIN ALTINI ÇİZDİ

Salgından bağımsız olarak da dünyada pek çok şeyin hızlı değiştiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu değişimin hızına yetişmek zor. Çok çalışmak, geleceği iyi okumak lazım. Dünya nereden nereye gidiyor? Güç dengelerinde nasıl değişiklikler var? Hangi fırsatlar ortaya çıkıyor? Bunları analiz etmek lazım. Pandeminin bile önemli fırsatları ortaya çıkardığını biliyoruz. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Milletimizin tercihi ne, hissiyatı ne? Tüm bunlara dikkat ediyoruz. Biz, her şeyden önce milli bir dış politika izliyoruz. Vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, bize güvenenlerin çıkarlarını korumak için milli dış politika izlemek lazım. Tüm dünyada var olabilmek aktif bir dış politika gerektirir. Tüm dünyada çatışmalar var. Bunların çözümü konusunda arabuluculuk noktasında da aktif olmamız lazım. Maalesef bu övünülecek bir şey değil ama dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. İnsanı temel olarak almayan siyaset başarılı olamaz. Bizim de dış politikamızın temel dayanaklarından biri budur" diye konuştu.

'SERT GÜÇ VE YUMUŞAK GÜCÜ HARMANLIYORUZ'

Dış politikada aktif olmanın yanı sıra girişimciliğin de önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "İnsani ve girişimci dış politikayı harmanlıyoruz. Tarihimizin dokunduğu her yerde çok şükür güçlü bir şekilde varız. Ekonomik güç, askeri güç ve yumuşak güç unsurları önemlidir. Biz bu sert güç ve yumuşak gücü harmanlıyoruz. Diplomasi tükendiğinde tekrar diplomasi masasını kurmak için sert gücümüzü kullanıyoruz. Sert ve yumuşak güç harmanlandığında ortaya akıllı güç çıkıyor. Çok şükür Türkiye olarak bunu başarılı şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SALGIN TURİZMİ DE ÇOK ETKİLEDİ'

Türk kültürünün dünyadaki etkisinden söz eden Bakan Çavuşoğlu, "Eskiden Osmanlı'nın yönettiği 40 tane ülke vardı. Bugün dünyadaki ülkelerin beşte biridir. Buralara biz adalet de medeniyet de götürdük. Bu medeniyetimizin ürettiği kültürümüz, dünyanın her yerinde bugün karşılık buluyor. Bugün dünyaya baktığımızda salgın her şeyi etkiledi. Turizmi de çok etkiledi. Geçen sene otellerimizi açamadık, kapatmak durumunda kaldık. Esnafımız bu durumdan etkilendi. Böyle bir dönemde devletimiz turizmcilerimizin yanında oldu. Az ya da çok elinden geldiği kadar devletimiz toplumun her kesimine elini uzattı ancak bu sürdürülebilir bir durum değildi. Turizmi tekrar canlandırmak için sağlıklı turizm konseptini geliştirdik" dedi.

'TURİZMİN İÇİNDE BÜYÜYEN BİR KARDEŞİNİZİM'

Pandemi dönemi faaliyetlerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Güvenli Sertifikasyon Programı 1 Haziran 2020'de faaliyete geçti. Bu programı konaklama, yeme içme gibi her alanda uygulamaya başladık ve dünyaya örnek olduk. Daha sonra bunun kapsamını bu sezon genişlettik. Gelen turistler de bundan son derece memnun. Turizmci olarak sizlerin de bu işi sıkı tutmaya devam etmeniz lazım. İngilizler bizi kırmızı listeden çok geç çıkardı. Bundan en çok Kuşadası etkilendi. Aşı konusunda da turizmcilerimize öncelik verdik. Ben bunu bir kere Almanya'da söyledim. 'Turizmciler kuduz mu ki aşılıyorsunuz?' gibi olumsuz tepkiler oldu. Oysaki bu herkesi hastalıktan koruma amaçlıydı. Tüm çalışanlarımızı korumamız gerekiyor. Ben Antalyalıyım, turizmi bilen, turizmin içinde büyüyen bir kardeşinizim. Arkadaşlarımızın bu çalışmalarına severek destek veriyorum hem de dışişleri bakanlığı olarak bizim görevimiz. Turizm hizmet icraatının başında geliyor. Bakanlık olarak turizme öncelik veriyor ve birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

'TURİZM SEKTÖRÜNÜN EN AZ ETKİLENMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK'

Pandemi sürecinde imzalanan anlaşmalarla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız önlemlerle beraber geçen yıl Almanya ile Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'yı kapsayan bir anlaşma imzaladık. Rusya ve Polonya'ya Almanya örneğini anlattık. O ülkelerden bu sene turizm sezonu açıldıktan sonra kesinti olmadı. Birçok ülke gelip bu uygulamayı bizden öğrenmek istedi. Sonra aşı süreci başladı. Aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması önemliydi. Bazı ülkelerin farklı uygulamaları oldu, diplomasi yoluyla onları düzelttik. İngiltere ile aşı konusunda bir anlaşmazlık vardı. Hemen bu konuda da düzeltmeler yapıldı ve yapılıyor. Salgın döneminde turizm sektörümüzün en az şekilde etkilenmesi için çok çalıştık. Bu sene ihracatımız rekor düzeyde artıyor. Maşallah artık 20'li rakamları, 200 milyar doların üzerini konuşur olduk. Pandeminin ortaya çıkardığı fırsatlar var. En yakın, en güvenilir kaynaklardan tedarik söz konusu. Bu rekabetten dolayı bizim önümüze çıkan fırsatlar var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'ACIMASIZ REKABETİN HIZLI ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Pandemi döneminde hastalarını Avrupa'ya gönderenlerin olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz doktorumuz ve sağlık ekipmanlarımızla dünyanın en iyilerinden birisi olduk. Bu ülkelere gidenler, yoğun bakımlar dolduğunda kapı dışarı bırakıldılar. Alternatif ve tamamlayıcı tedavide de Türkiye önemli hamleler yapıyor. Modern tıp ve alternatif tıbbın harmanlamasını çok iyi yapan doktorlarımız ve merkezlerimiz var. Salgının kaçınılmaz etkileri oldu. Bu etkileri azaltmak için yoğun çalışıyoruz. Bir de salgın sonrasına çalışmak lazım. Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bizim için bir tehdit midir? Bir fırsat mıdır, yoksa iş birliği mi ön plana çıkacak? Ticarette de çok büyük rekabetler olacak. İngiltere ve ABD, Avusturalya ile anlaşma yaptı ve Fransa'yı saf dışı bıraktı. Dost dosta da kazık attı. Bu durum pandemi ile başladı. Şimdi acımasız bir rekabetin hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Biz iş birliğinden yanayız. Yanlışlıklar ve çifte standart var. Biz bunlar var diye uluslararası sistemden çekilecek değiliz. Birleşmiş Milletler'in değişime ayak uydurması lazım" dedi.

'TÜRK MİLLETİNİN ÇIKARLARI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Konuşmasında dış politikada yumuşak gücün önemine yeniden değinen Çavuşoğlu, "Yumuşak güç durup dururken olmaz. Biz dünyanın her yerinde yumuşak gücümüzü pekiştiriyoruz. Bugün 50'ye yakın ülkede 350'ye yakın devlet okulumuz var. FETÖ okullarından da devredenler oldu. Okullar yoluyla o devletlerin sistemine nasıl sızıldığını devletler kendileri gördü. Büyükelçiliklerimizi arttırıyoruz. Son 20 yılda 90 büyükelçilik açtık. Türkiye'de de yabancı misyon sayısı artıyor. New York'ta Türk evini açtık. Sadece başkonsolosluk ve büyükelçilik temsilcilikleri değil, tüm kurumlarımızın ofisleri orada olacak. Biz gerçekten Türkiye ve Türk milletinin çıkarı için dış politikada yoğun bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de her zaman emrindeyiz. Yurt dışına giden her vatandaşımızın yurt dışında emrinde olan başkonsolosları, bakanları ve çalışanları var" dedi.

'KUŞADASI TÜRKİYE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR'

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Aydın bir milyon 119 bin nüfusu ile Türkiye'nin 20'nci büyük şehri ancak tarımsal ve turizm potansiyeli ile Türkiye'de pek çok alanda ilk 5 veya 10'da yer alan ilimizdir. Kuşadası ise Türkiye'de turizmin daha iyi bir noktaya taşınmasında en önemli merkezlerinden birisi. Kuşadası kruvaziyer turizmde Türkiye'nin bir numarası. İki tane yat limanı ile bölgemizde deniz turizmine önemli katkılar sunmaktadır. Turizmin insanlığın varış noktasına gelmesinde önemli bir boyutu ve kapsamı var. Turizm bu boyutların ötesinde istihdam yaratması ve ekonomiye katkısı noktasında enerji sektörünün hemen ardından geliyor" diye konuştu.