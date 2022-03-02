Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50

02.03.2022 00:41
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'daki Türklerin tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.

Haber: ANKARA,


Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50
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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Twitter, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 - Son Dakika
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